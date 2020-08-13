Son dakika haberi... Erenler'de hurda ve atıl araçlar çekiliyor
Son dakika gelişmesine göre Erenler Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atıl araçlar otoparka çekiliyor.
Erenler Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atıl araçlar otoparka çekiliyor.
Erenler Belediyesi ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekildi. Belediyeden çalışma hakkında yapılan açıklamada, "Daha temiz bir Erenler için vatandaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamında Zabıta Personelimiz ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Marangozlar Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekiliyor. Desteklerinden dolayı emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Hurda ve atıl araçlara yönelik başlatılan çalışmamız devam edecek" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:12
Kaynak: İHA
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