Ergani ilçesinde yaşayan ve eşi epilepsi hastası olan 3 çocuk annesi kadın, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ergani'de yaşayan Hediye Ulu, eşinin epilepsi hastası olduğunu, belediyede geçici olarak 2 ay çalıştığını belirtti.

Maddi olarak zorlandıklarını kaydeden Ulu, komşularının desteğiyle geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Çocuklarının küçük olduğunu ifade eden Ulu, "2 odalı evde yaşıyoruz. En büyük arzum evimizin onarılıp çocuklarımın rahat edecekleri bir ev. Bu konuda hayırseverlerden destek istiyorum." dedi.