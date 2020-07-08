Son dakika haberi: Ergene'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Ergene'de metruk binalar yıkılıyor

Son dakika haberlerine göre Ergene Belediyesi tarafından can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı devam ediyor. Marmaracık Mahallesi 5. Sokakta bulunan metruk bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

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Terk edilmiş yapılar olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen metruk yapılar ile ilgili titizlikle çalışma yapan Ergene Belediyesi bu tip yapılarla ilgili vatandaşların şikayetlerini de dikkate alıyor. Bu bağlamda halkın güvenliğini her zaman ön planda tutan Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi sakinlerinden gelen şikayetler üzerine Marmaracık Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan metruk binanın yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi ekiplerimiz tarafından halkın huzuru ve güvenliği için korkuya neden olan metruk binaları tespit ederek yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Yıkım esnasında metruk bina içinde son kontroller yapılıp, bölgede geniş tedbirler alınıyor. Yıkım sonrası oluşan molozlar kamyonlara doldurularak yıkım alanı temiz hale getiriliyor" dedi.


Ergene'nin daha güzel bir görüntüye kavuşması için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Başkan Rasim Yüksel, "Her şey vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha güvenilir bir ilçede yaşaması için" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Marmaracık, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ergene'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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