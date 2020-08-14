Son dakika haberi! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (5) - Son Dakika

Son dakika haberi! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (5)
Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMAGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan'ın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.
GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan'ın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 23:42
Kaynak: DHA
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