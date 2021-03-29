SAKARYA Tartışma sırasında yere düşünce hastanelik oldu - Son Dakika

Tartışma sırasında yere düşünce hastanelik oldu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Afgan uyruklu P.A. (26) erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada yere düşerek başını çarpınca hastanelik oldu. Kontrolden geçirilen P.A. ile erkek arkadaşının karakolda ifadeleri alındı.

Olay öğle saatlerinde, Serdivan ilçesi Dağköy Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Afgan uyruklu P.A. isimli kadın, erkek arkadaşı M.G. ile tartışmaya başladı. Yaşanılan arbedede P.A. yere düşerek başını çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Sağlık kontrolünden geçirilen P.A. ile M.G. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.