Son dakika haberi: Erken evlilik mağduru çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Erken evlilik mağduru çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Son dakika haberi: Ankara'da 11 yıl önce üvey anne şiddetinden kaçarak 15 yaşında Kerim Yıldırım ile evlenen Asiye Yıldırım, eşi hapse girince 3 çocuğuyla birlikte mağdur oldu.

Son dakika haberi: Erken evlilik mağduru çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, System.String[]

Ankara'da 11 yıl önce üvey anne şiddetinden kaçarak 15 yaşında Kerim Yıldırım ile evlenen Asiye Yıldırım, eşi hapse girince 3 çocuğuyla birlikte mağdur oldu. Gözü yaşlı çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Tayyip Dede biz babamızı istiyoruz, biz çok mutlu bir aileydik" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çocuklukları birlikte geçen Kerim Yıldırım ve Asiye Yıldırım, 15 yaşındayken evlendi. Asiye Yıldırım'ın üvey annesinden şiddet görmesi üzerine erken evlenme kararı alan Yıldırım çiftinin 16 yaşında ilk çocukları oldu. Doğum sonrası çifte dava açıldı. 15'inci mahkemenin ardından Kerim Yıldırım hapse girdi. Asiye Yıldırım, en büyüğü 10, en küçüğü 14 aylık olan 3 çocuğu ile mağdur oldu. Eşinin hapse girdiğini duyan ev sahibi bir gün sonra Asiye Yıldırım'a "Artık kirayı ödeyemezsiniz, 3 gün içinde eşyalarınızı alın evden" diyerek evi boşaltmalarını söyledi. Yıldırım 3 çocuğuyla birlikte kayınpederinin evine geldi. Asiye Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım istedi.

"Üvey annem bana eziyet etmeye başladıktan sonra eşim dayanamadı, 'erken evlenelim' dedi"

Kendisinin annesiz büyüdüğünü, çocuklarını babasız büyütmek istemediğini ifade eden Yıldırım, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek yetkililere seslendi. Yıldırım, "Erken yaşta evlilikten dolayı doğum yaptıktan sonra dava açıldı bize. 10 yıldır sürüyordu davamız bir hafta önce tutuklandı eşim. Biz çocukluğumuzu birlikte geçirmiştik. Üvey annem bana eziyet etmeye başladıktan sonra eşim dayanamadı erken evlenelim dedi. Bizim için iyi oldu Üvey annemden ayrıldım. En büyük çocuğum 10 yaşında. 10, 15 kere mahkeme oldu. Beraat kararı bekliyorduk. Eşimin hiçbir zararı yoktu. Çok mutluyduk, bir dediğimizi iki etmezdi" dedi.

"Çocuklarım babasını istiyor, eşim çocuklarına çok düşkün bir babaydı"

Çocuklarına yaşananların detayını anlatamadığını söyleyen Yıldırım, "Eşim orada biz burada mağduruz. Ev sahibimiz bir gün sonra bizi dışarı attı. Eşim suçsuz yere yatıyor. O kadar tecavüzcüler varken benim eşim evine bağlıydı. Çocuklarım bizi üzgün, çaresiz gördükçe anlıyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum; çocuklarım babasını istiyor. Çocuklarına çok düşkün bir babaydı. Küçük kızım babasının yanında uyuyordu. Durmuyor kaç gündür sadece eşim çalışıyordu, şimdi çok mağdur olduk. Hiçbir gelirimiz yok. Benim eşim suçsuz yere yatıyor şu an. Sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Dede biz babamızı istiyoruz, biz çok mutlu bir aileydik"

Babasını çok özlediğini belirten Zemzem Nur Yıldırım, "Babamı istiyorum ben. Babamla kitap okurdum, uyurdum, parkta oynardım. Biz iyi bir aileydik. Tayyip Dede biz babamızı istiyoruz. Biz çok mutlu bir aileydik" dedi.

"Çocukları babalarına gitmek için ağlıyor"

Oğlunun evine bağlı bir baba olduğunu söyleyen anne Ayşe Yıldırım ise, "Çok mutlulardı çocuklarıyla. Çocukları babalarına gitmek için ağlıyor. Ne olur oğlumu kurtarın suçsuz yere yatıyor. Çocuklarım mağdur, yanımızda çekinerek kalıyorlar. Evlerine gitmek istiyorlar. Bir haftadır ağıtlar içindeyim. Çok mağdur durumdayız. Gelinimle oğlumla çok mutluyduk. 9 senedir korkarak yaşıyorduk. Veda bile edemedim oğlumla bir haftadır görmüyoruz. Çocuklar babalarına çok düşkün. Çocuklar babalarını çağırınca onlar bakışıyorlar. Başkalarının çocuklarına imrenmesinler diye eve alıyorum. Herkes çok üzüldü. İnşallah tez zamanda kurtarır Rabbim inşallah" ifadelerini kullandı.

Erken yaşta evliliğin doğru olmadığını söyleyen anne Yıldırım, "Gelinimin üvey annesi vardı. Üvey annesi kötüydü. Kurtulsun diye evlendirdik ama bilemedik böyle olacağını. Doğumu gelince hastane bildirdi. Bilemedik biz kurtulsun dedik. Bilmiyorduk böyle olacağını beklerdik. 9 senedir bu olay çıkalı, her gün ağlıyordum. 3 tane çocuk. Gelinimin babası var sadece kimsesi yok" diye konuştu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kerim Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Erken evlilik mağduru çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika

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