Son dakika haber! Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos yerel saatle 14.50'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Kelbecer'in Yellice yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. (Kamil Nadirli/İHA)

Son Dakika

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi