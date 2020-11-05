Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonları başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, köy köy ilerlerken, Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar ve askeri teçhizatlar görüntülendi.

Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar