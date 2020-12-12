Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
12.12.2020 19:41
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği bildirdi. Açıklamada, provokatif eylemlerde bulunan Ermeni güçlerine gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.
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