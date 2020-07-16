Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi

Son dakika haberlerine göre Uşak Üniversitesinde bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Uşak Üniversitesinde bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Atapark'ta Türk ve Azerbaycan bayrakları açan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Azerbaycan Diaspora Gençleri Uşak İl Koordinatörü, üniversite öğrencisi Ramin Seyidov, Ermenilerin yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini söyledi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik birçok terör eylemi, katliam ve soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Seyidov, şöyle devam etti:

"Ermenistan yine Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor ve ağır silahlar kullanıyor. Çok sayıda bombalı eylem gerçekleştirdiler. Çok sayıda sivil vatandaşımız ve askerimiz şehit düştü. Bu olaylardan sonra Ermeniler sosyal medya platformlarından saldırıya geçtiler. Yine her zamanki gibi kendilerini mağdur gösterip, Azerbaycan'a karşı karalama propagandası yürütüyorlar. Anlayacağınız Ermenistan her taraftan bize saldırı düzenliyor."

Azerbaycan'ın saldırılara cevapsız kalmadığını, olaylara uluslararası hukuk çerçevesinden bakarak gerekli görüşmeleri yaptığını dile getiren Seyidov, "Eğer Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıp saldırılarını devam ettirirse, Azerbaycan'ın şanlı ordusu Ermenistan'a girip hadlerini bildirecektir." dedi.

Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu da vurguladı.

Ermenistan, Azerbaycan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]