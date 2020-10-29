Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında
29.10.2020 08:17
Son dakika habere göre Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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