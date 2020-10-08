Son dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor - Son Dakika

Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan 'ın şehir ve köylerine top ve füzelerle ateş açtı.

Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı