Son dakika haber... Ermenistan'ın çekilmeye başladığı Ağdam'a Azerbaycan askerleri yerleşiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Ermenistan'ın çekilmeye başladığı Ağdam'a Azerbaycan askerleri yerleşiyor
19.11.2020 16:58
Son dakika haberler... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşmeye başladı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşmeye başladı.
Rusya'nın ara buluculuğuyla 10 Kasım'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Ağdam'ı boşaltmaya başladı. Bölgeye yerleşmek için giriş yapan Azerbaycan askerleri ise yol kenarındaki Azerbaycanlılar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam'da Azerbaycan askerleri tarafından cami de görüntülendi. Görüntülerde caminin Ermenilerce tahrip edildiği kameraya yansıdı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.
(Kamil Nadirli/İHA)
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