Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

17.10.2020 17:15

Son dakika haberlerine göre Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı.

Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün toprağa verildi.

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.

Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.

Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi." dedi.

Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.

"Maalesef sadece Hatice sağ kalabildi"

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi.

Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık." ifadelerini kullandı.

Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı." dedi.

"Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" sorusuna Botanova, "İkinci defa vuran, 3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı da bekliyoruz. Yine gece, yine uykudayken." diye konuştu.

Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2)
Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2)
Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2)
Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

Azerbaycan, Ermenistan, Balistik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

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