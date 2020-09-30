Son dakika haberi: Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanın imha anı - BAKÜ
Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
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