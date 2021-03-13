- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı - Son Dakika

- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı

13.03.2021 13:41

- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı Erzincan'da 29 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da 29 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybedenler o günkü acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirterek, gözyaşı döktü.

13 Mart'ta meydana gelen depremin 29'ncu yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Törene Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve Erzincanlılar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan anma töreninde dualar edildi.

Erzincanlıların tarihinde yaşadığı depremler ile bu depremlerden ders çıkardığını vurgulayan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "13 Mart 1992 Erzincan depreminin 29. yıl dönümünü yaşadığımız bugün, deprem felaketinde yaşamını yitiren deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Depremler doğal bir afettir. Bizler bu konuda hem birey hem de kurumlar olarak gerekli önlemleri almalı deprem konusunda bilinçli bir toplum olma yolunda çalışmalar yapmalıyız. Ne yazık ki Erzincan denilince akla ilk olarak deprem geliyor ama bilinmesi gereken en önemli şey deprem sadece Erzincan'da değil Türkiye'nin, dünyanın her yerinde meydana gelebiliyor. O yüzden bu şehri deprem şehri olarak değil de depreme karşı en iyi önlemleri almış bir şehir olarak yapılandırmalı ve tanıtmak zorundayız. Bu doğrultuda 1992 depreminden sonra şehrimiz diğer illere kıyasla depreme hazırlık konusunda daha ileride diyebiliriz. Bizde göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şehrin en eski yapılarının bulunduğu Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık, İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı içinde önemli bir adım attık. Allah nasip ederse görevimiz boyunca da bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın günün önemine binaen hitaplarının ardından konuşan Vali Mehmet Makas'ta, "653 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan 13 Mart 1992 Erzincan depremi, şehrimizin 1939 depreminden sonra yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Depremde kaybettiklerimizi andığımız gün olan 13 Mart, aynı zamanda bizlerin deprem konusunda da çıkarmamız gereken dersleri tekrar hatırlamamız gereken en önemli tarihlerden biridir. İlimiz, ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü Kuzey Anadolu Fay Hattında, 1. derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazırlıklı olmakla mümkündür. Depremin hasarlarını; felaketten sonra sergilenen dayanışma ile değil, depremden önce alınacak tedbirler ile azaltılabileceğini unutmamak gerekir. Afetlere, özellikle de depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş olup, tüm illerimizde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimizde de Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza; afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında gerekli bilgilendirmeler "Afet Bilinci Eğitimi" ile verilmektedir. Bugüne kadar 12.843 kişiye bu eğitim verilmiş, yılsonuna kadar 156.963 kişiye bu eğitimin verilmesi planlanmıştır.

Ayrıca ilimizin afet risklerini belirleyecek, belirlediğimiz riskleri analiz edecek, böylece etkilerini görerek bu tehlikelerin vereceği zararları önlemek amacıyla neler yapılması, hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyeceğimiz İl Risk Azaltma Planının birinci modülü tamamlanmış, diğer modüller üzerinde ki çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Şehrimizin İl Afet Müdahale Planı hazırlanmış olup, bu plan ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Tören kapsamında Terzibaba mezarlığında depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Protokol mensupları daha sonra 1992 Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitliğe karanfil bıraktı. 1992 yılında meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin bulunduğu mezarlığa geçen protokol mensupları ve Erzincanlılar, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.13 Mart 1992 depreminde yakınlarını kaybedenler mezar başında gözyaşı dökerek acılarının halen tazeliğini koruduğunu belirttiler.

13 Mart 1992 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki Erzincan depreminde 653 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev oturulamaz duruma gelmişti.

- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı
- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı
- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı
- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı
- Erzincan'da deprem şehitleri anıldı

AK Parti, Erzincan, Deprem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Erzincan'da deprem şehitleri anıldı - Son Dakika


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