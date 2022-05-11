Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

11.05.2022 19:34

Son dakika gündem haberi... Erzincan'da dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ergenekon Mahallesi'nden geçen Vazgirt Deresi'nde yaralı köpeği fark eden 10 yaşındaki Tuğçe Sevimli durumu babasına haber verdi.

Olay yerine gelen Baba Salih Sevimli ise köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, dere yatağındaki yaralı köpeği kısa süren çalışmanın ardından çıkardı. Ekipler köpeği tedavisi için Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tuğçe Sevimli, arabayla ailece gezdikleri sırada köpeği fark ettiğini belirterek, "Köpeği dere içerisinde görünce hemen yanına gelip baktım. Daha sonra babama durumu anlattım. Babam da bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyeci amcalar da köpeği düştüğü yerden kurtardı." dedi.

Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı ERZİNCAN'DA DEREYE DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI ERZİNCAN'DA DEREYE DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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