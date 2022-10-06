İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasındaki kontrollerde bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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