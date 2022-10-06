Son dakika haberi! Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

06.10.2022 19:44
Son dakika haberi! Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasındaki kontrollerde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta kimliği olmayan 5 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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