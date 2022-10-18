Son dakika haberi: Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması"

18.10.2022 10:16
Son dakika haberi: Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması"

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzincan polisi tarafından il genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Erzincan polisi tarafından il genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Bu çerçevede seyir halinde yapılan denetimlerde;

750 kişi sorgulanarak, 162 araç, 6 metruk bina ve 45 iş yeri kontrol edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünde n konu ile ilgili yapılan açıklamada,"Her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde, birlik ve beraberlik içinde güvenin, huzurun şehri can Erzincan'ı daha güzel günlere taşıyacaktır. Erzincan'ımıza huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatı, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da aynı heyecan, azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" - Son Dakika
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