Son dakika haberi! Erzincan'da iki tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Erzincan'da iki tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü yaşamını yitirdi
25.03.2021 15:25
Son dakika gündem haberi... Erzincan'da 7 gün önce iki tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan'da 7 gün önce iki tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Cehennem Deresi mevkisinde 18 Mart'ta karşı yönden gelen ve kar nedeniyle kayan beton blok yüklü tırın dorsesine çarpan tırın sürücüsü Taha Furkan Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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