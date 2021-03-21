Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi... Erzincan'da kafeteryada düğün eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibine idari para cezası
21.03.2021 20:37
Son dakika haberler... Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kına ve düğünlerle ilgili kısıtlamalara uymayan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir pastanenin üst katında düğün eğlencesi düzenlendiği ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.
Yapılan kontrolde, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet edildiğini ve işletmede yüzde 50'den fazla müşteri bulunduğunu tespit eden ekipler, iş yeri sahibine 3 bin 150 lira idari ceza uyguladı.
Ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
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