Son dakika haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde bir fabrikanın su kuyusuna köpeğin düştüğünü gören bekçi, hayvanı kurtarmak için çaba harcadı.
Sonuç alamayan bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna sarkarak köpeği kurtardı.
Yemek ve su verilen köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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