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Son dakika haberi | Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

16.12.2021 13:01
Son dakika haberi | Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentteki önceki gün aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören H.B'nin (72) hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören A.G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aynı hastanenin morguna alındı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan S.T, K.B. ve Y.A'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma da genişletildi.

Soruşturma kapsamında bu kişilerden bazılarına alkol temin ettikleri öne sürülen Y.B. ve M.C, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam eden bu kişilerin yanı sıra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Alkol, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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