Son dakika haberi | Erzincan'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika haber... Erzincan'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı Dumanlı Yaylasındaki ormanda 1,5 dönümlük alanda örtü yangını Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylasında bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Erzincan'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı Dumanlı Yaylasındaki ormanda 1,5 dönümlük alanda örtü yangını ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylasında bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı. 1,5 dönümlük alana yayılan yangın çam ağaçlarına sirayet etmeden kontrol altına alındı. Vali Mehmet Makas, yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Bugün saat 14.30 sıralarında Dumanlı Yaylası, Aydoğan ve Akarsu köyleri mıntıkasında ormanlık alanda dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle örtü yangını ağaçlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Olay yerine giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Saat 14. 30 sıralarında 112'imize gelen ihbar üzerine yangını tespit ettik. 1,5 dönümlük arazide örtü yangını meydana geldi. Ağaçlarımıza sarmadan hamdolsun yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürmekte. İlimizde 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Şükür bir sıkıntımız yok" dedi.

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