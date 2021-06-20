Son dakika haberi... Erzincan'da polis adaylarının mezuniyet sevinci - Son Dakika

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 453 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen 26. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, 8 aylık zorlu eğitimin ardından polis adaylarını yolculamak üzere bulunduklarını söyledi.

Polis adaylarına zorlu bir görev sürecinin başında olduklarını anlatan Makas, şunları kaydetti:

"Taşıdığınız o üniforma bizler ve aziz milletimiz için çok şey ifade ediyor. Taşıdığınız üniforma bugüne kadar tarihte kurduğumuz 16 büyük devleti ve bugün 17'cisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanı sıra hakkın, adaletin savunucusu aziz Türk milletini temsil ediyor. Dolayısıyla mükellefiyetlerini bilmek zorundayız. Bunun ilk edinimi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarıdır. İnsanı yaşatacağız, devletimizi yücelteceğiz. Bu aziz milletimize olan görevimiz. Mazlum ve masuma karşı Yunus, zalim, soysuz ve vatanı bölmek isteyenlere karşı Yavuz olacağız."

Erzincan POMEM Müdürvekili Alper Özdemir de polis adaylarının 8 aylık eğitim sürelerini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerine rağmen, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile alınan gerekli tedbirler neticesinde, POMEM eğitimlerinde gösterilen azami titizlikle, başarıyla tamamladığını ifade etti.

Özdemir, eğitim öğretim süreleri içerisinde adaylara, Türk Polis Teşkilatı olarak köklü mazinin kendilerine yüklediği misyon doğrultusunda, milletin güvenliği, huzuru, hukukun üstünlüğü ile ülkenin bekası ve her türlü tehdidi bertaraf noktasında üzerine düşen sorumluğu yerine getiren personel yetiştirme bilinciyle eğitim verdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket ve hediye takdim edildi.

Ardından 453 polis adayı yemin ederek kep attı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve polis aileleri katıldı.