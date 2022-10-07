Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi. - ERZİNCAN