Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

07.10.2022 11:43
Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor - Son Dakika

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