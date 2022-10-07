Son dakika haberi | Erzincan'da polislere terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erzincan'da polislere terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi

07.10.2022 12:23
Son dakika haberi | Erzincan'da polislere terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi

Son dakika haber: Erzincan'da polislere, terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verildi.

Erzincan'da polislere, terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince, polislere terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmesi ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğinin artırılması için eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim çerçevesinde personele, "şüpheli kişi ve araç durdurma", "arama" ve "güvenli müdahale" uygulamaları yaptırıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Personelimizin, her tür senaryo karşısında (acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, güvenli müdahale vb.) silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli olarak müdahale edilebilmesi için eğitimlerimiz, düzenli olarak devam etmektedir.

Eğitim Şube Müdürlüğümüzce ilimizde terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak üzere personelimize "şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" düzenlenmiştir." denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Erzincan'da polislere terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi - Son Dakika

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