Son dakika haberi! Erzincan'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen operasyonda tefecilik suçunu işledikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'i tutuklandı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ilimiz merkez ilçe ve köylerinde tefecilik suçunu işlediği değerlendirilen 4 şüpheli şahsa ait 2 mesken ve 1 işyerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda; 5 adet senet, 5 adet banka dekontu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet fişek, 2 adet tabanca fişeği, 2 adet flash bellek, 4 adet cep telefonu, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirilmiştir.

Soruşturma ile ilgili 6 mağdur şahsın ifadesinin alınmasına müteakip maruz kalmış oldukları tefecilik olayında uygulanan faiz farkının 6 aylık zaman diliminde yaklaşık 500.000 TL olduğu, mağdurları darp ve tehdit ederek maaşlarına tahsilat için el koydukları tespit edilmiştir.

Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında TCK (241) kapsamında yasal işlem başlatılarak, E.S.A. ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılmış, Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, M.A. ve İ.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

İlimizde mali suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." - ERZİNCAN