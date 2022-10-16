Kaza, Erzincan Merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G.'nin idaresindeki 24 AAH 761 plakalı otomobil ile E.M.K. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler H.G. ve E.M.K.'nın yanı sıra araçlarda bulunan D.K. ile Y.K. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Erzincan Merkez, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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