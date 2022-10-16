Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

16.10.2022 18:56
Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G.'nin idaresindeki 24 AAH 761 plakalı otomobil ile E.M.K. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler H.G. ve E.M.K.'nın yanı sıra araçlarda bulunan D.K. ile Y.K. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan Merkez, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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