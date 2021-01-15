Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

15.01.2021 08:48

Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı yolda kayan otomobil yol kenarına devrildi.

Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı yolda kayan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Gemecik köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali Ağbaş idaresindeki 34 UE 2929 plakalı otomobil, Gemecik köyü mevkiinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 4'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye'deki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı
Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı
Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı
Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

Refahiye, Otomobil, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika


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