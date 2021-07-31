Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden tarım işçisi toprağa verildi - Son Dakika

Erzincan- Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde tır ile tarım işçilerini taşıyan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tarım işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Erzincan - Sivas Karayolu Kemah kavşağında tarlaya giden kadın tarım işçilerinin bulunduğu traktörün tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişide yaralanmıştı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ayşe Kından ise Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa veridi. Kından'ı ailesi, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas ise kılınan cenaze namazının ardından merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN