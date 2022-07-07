Köyde durumu kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelinin komşusu Şehriban Ercan'ın (79) köylüler tarafından evinin yanındaki su kanalında kafasına taşla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Erzincan'da yaşlı kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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