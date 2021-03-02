Son dakika haberi: Erzincan esnafı, kontrollü normalleşmeyle işletmelerinin kapılarını müşterilerine açtı - Son Dakika

Son dakika haberi: Erzincan esnafı, kontrollü normalleşmeyle işletmelerinin kapılarını müşterilerine açtı

02.03.2021 14:55
Son dakika haberi: Erzincan esnafı, kontrollü normalleşmeyle işletmelerinin kapılarını müşterilerine açtı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Erzincan'da, lokanta ve restoran işletmecileri, kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını müşterilerine açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Erzincan'da, lokanta ve restoran işletmecileri, kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını müşterilerine açtı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun bir aranın ardından iş yerlerinde müşterilerine hizmet verecek esnaf, sabahın erken saatlerinde işletmelerini yeniden düzenledi.

Kentte 07.00-19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle çalışacak esnaf, gerekli hazırlıkların ve tedbirlerin ardından müşterileriyle iş yerlerinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da açılan lokantaları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi.

Karaman, dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen salgın dolayısıyla lokantaların bir süredir kapalı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hükümetimizin aldığı karar ve Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle lokantalar yeniden açıldı. Salgın sürecinde yarı kapasitede çalışacaklar, orta riskli bölgede olduğumuz için de dikkat edeceklerini umuyorum. Biliyoruz ki lokantacılarımız, kahvecilerimiz, kapalı iş yerlerini açan bütün arkadaşlarımız şehrimizin tekrar yüksek riskli bölgeye girmemesi için var güçleriyle çalışıp ellerinden geleni yapacak. İnşallah Erzincan her zaman düşük ya da risksiz şehir olacak."

Erzincan Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken de kendi restoranında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte odalarına kayıtlı yaklaşık 300 esnafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası hazırlıklarını tamamlayarak, bugün iş yerlerinin kapılarını müşterilere açtıklarını ifade etti.

Telçeken, "Yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladık. Tüm esnafımız hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak iş yerlerini hizmete açmıştır. Tüm esnafımıza hayırlı olsun." dedi

Erzincan, Karaman, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Erzincan esnafı, kontrollü normalleşmeyle işletmelerinin kapılarını müşterilerine açtı - Son Dakika


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