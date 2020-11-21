ERZİNCAN

Erzincan Cumhuriyet Meydanı genel ve detay drone görüntüsü

Polis ekipleri tarafından yasaklara uymayan vatandaşları eve bırakması

KARS

Cadde ve sokaklardan görüntü

Polis ekiplerinin denetim yapması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri, Kars'ta Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da yoğunluğun fazla olduğu Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü, Palavra ve Seyit Rıza meydanları, Ardahan'da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı, Ağrı'da ise Cumhuriyet, Kağızman ve Eski Van caddeleri yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü.