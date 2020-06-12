Son dakika haberi! ERZURUM Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi - Son Dakika

Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi

ERZURUM'da evlerinin önünden geçen karayolunda bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Gürkan Zengin kamyonun altında kalarak öldü. Sinir krizi geçiren aile ve yakınları kamyon sürücüsü D.İ.'ye (57) saldırdı. Linç edilmek istenen şoför kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. D.İ. idaresindeki 25 EJ 026 harfiyat taşıyan kamyon, Karayolları mevkiinden Kavak Cami istikametine giderken, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gürkan Zengin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka tekerleklerin altında kalan Zengin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya şahit olan yakınları taşla saldırdığı kamyonun camlarını kırdı ve sürücüsüne saldırdı. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, sürücüyü olay yerindne uzaklaştırıp gözaltına aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Karayolunda üzerinde çocuğun bisikletiyle birlikte bulunduğu cesedi olay yeri çadır bariyerle kapatıldı. Cumhuriyet savcının olay yeri incelemesi ardından kamyon, polis kontorülünden bölgeden uzaklaştırıldı. Çocuğun cenazesi ise ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağıtlar yakan ve zaman zaman baygınlık geçiren Zengin'in yakınlarına olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Üç çocuk babası Serkan Zengin'in yaklaşık 8 yıl önce bir çocuğunun yine kamyon altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.