Son dakika haberi: Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un Tortum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 LH 628 plakalı otomobil, Erzurum- Artvin kara yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkisinde 35 MNE 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kazaya karışan otomobillerden biri de alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobildeki yangın kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Erzurum, Tortum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:47 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 15:09 Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:35:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]