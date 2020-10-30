Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda - Son Dakika

Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda

30.10.2020 10:46
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda, System.String[]

Son dakika haberi: TÜRKLER'in Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da büyük bir sevda ile oynanıyor.

TÜRKLER'in Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da büyük bir sevda ile oynanıyor. Cirit sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen gösteri maçları ise büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin bazı şehirlerinde oynanan cirit müsabakaları pandemi nedeniyle iptal edildi. Hem kendilerinin hem de atlarının performanslarını korumak için düzenlenen özel müsabakalar, yoğun ilgi görüyor. Merkez Aziziye ilçesindeki cirit sahasında Uzmanlar Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Atlı Spor Kulübü bir gösteri maçı düzenledi. Kara cirit adı verilen ve kuralsız oynanan müsabakayı vatandaşlar büyük bir zevkle izledi. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan atlı cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum'a yaptırıldı. Lig müsabakalarını artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde oturarak izleyen cirit severler, gösteri ve özel maçları ilçe ve köylerdeki düz alanlarda izleyebiliyor. Sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi artistik hareketleri seyirciler, İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor. Ata sporu atlı cirit oyunu bölgede özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, ata binmeyi ve cirit atmayı ise çocuk yaşlarda öğreniyor. Bazen maçta atın kontrolünü kaybeden sporcu ya düşüyor ya da seyircilerin arasına karışabiliyor.

İKİ CANLININ TEK VÜCUT OLDUĞU TEK SPOR DALI CİRİTTİRSpor oyunlarının toplumlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Uzmanlar Atlıspor Kulübü Başkanı Cüneyt Sayım, "Ciridi izleyen günlük sıkıntılarından arınır, heyecan, zevk ve neşeyi bir arada yaşayabilir. Cirit iki canlının tek vücut olduğu tek spor dalıdır. Yapılan araştırmalarda adrenalini en yüksek olan yamaç paraşütünden sonra cirit geliyor. Cirit, zaman ve eğitim istiyor. Altyapı ve donanım lazım. Zaman zaman arkadaşlara ciritleri bir ok gibi fırlatıp, vurarak, kıyabiliyoruz. Bazen de vurmayıp, bağışlıyoruz" diye konuştu.STRES ATIYORUZ

Orta Asya'dan günümüze gelen ve nesilden nesile devam eden ata yadigarı ciridin tutkunları ise bir başka. Evlerinden termosla getirdikleri çayı içerek maçı izleyenlerden Murtaza Koşatepe, "Keyif alarak, stres atıyoruz. Kahvelere gitmekten iyidir. Temiz hava, sağlıklı ortam. Ata sporumuzla eğleniyoruz, burada" dedi.


Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda
Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda

Erzincan, Erzurum, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Erzurum'da dört nala sevda - Son Dakika

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