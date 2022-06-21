Şükrüpaşa Mahallesi Güllülü Caddesi'nde Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile saman ve ot balyalarının bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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