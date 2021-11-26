Son dakika haberi! Erzurum'da iki katlı boş binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Erzurum'da iki katlı boş binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yakutiye ilçesinin Yeğenağa Mahallesi'nde iki katlı boş binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, çalışmalarına engel olan bir ağacı motorla kestikten sonra yangına müdahale etti.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü.