Son dakika haberi! - Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! - Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu

Son dakika haberine göre - Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi.

- Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

ERZURUM - Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Erzurum'a bağlı Tortum ilçesinde alınan istihbarat sonucunda 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 1 adet define arama detektörü, 1 adet detektör adaptörü, 10 adet metal define arama çubuğu, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser, 1 adet 7.65 mm. ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.E. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama da, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! - Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:05 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! - Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]