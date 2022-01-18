Son dakika haberi! ERZURUM'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

ERZURUM'un Horasan ilçesindeki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Murat Y'.nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. kahvehanede oturan Aytekin Kanar'ın yanına geldi ve ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada Yıldız silahını çekerek Aytekin Kanar'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aytekin Kanar ağır yaralandı. Kurşunların sekmesi sonucu kahvehanede bulunan İbrahim P. adlı bir kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kahvehanedekiler büyük bir panik içinde sokağa çıktı.

Yaralanan iki kişi, çevredekiler tarafından Horasan Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu durumu ağır olan her iki yaralı ambulansla Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.