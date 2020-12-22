Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu

22.12.2020 11:50
Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DOĞU Anadolu Bölgesi'nde gece başlayan kar yağışı, başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde etkili oluyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde gece başlayan kar yağışı, başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde etkili oluyor. Yağış nedeniyle Erzurum'da, kazalar meydana gelirken, hastane yakınlarında kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi için uyarısı yapılan kar yağışı, gece başladı. Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. İş makineleriyle yollar temizlenirken, buzlanma tehlikesine karşı tuz serpildi. Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri ise kaldırımlarda biriken karları temizledi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar da araçlarını kardan temizledi. Kar yağışının Erzurum'da geciktiğini söyleyen bölge halkı, bereket için yağış gerektiğini dile getirdi.

OTOMOBİL TAKLA ATTIErzurum'da etkili olan kar yağışı, kazalara da neden oldu. Erzurum Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 34 TE 8354 plakalı otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi, yaralanırken, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle kazanın olduğu yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Çekiciyle takla atan otomobil götürüldü.


Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu

Doğu Anadolu Bölgesi, Otomobil, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu - Son Dakika


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