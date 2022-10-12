Son dakika haberi... Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi

12.10.2022 14:46
Son dakika haberi... Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi

Son dakika haberi: Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda vatandaşlara ve öğrencilere indirim yaptığı bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda vatandaşlara ve öğrencilere indirim yaptığı bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de başlayan indirimlerde kentteki şehir içi ulaşımda öğrenci 4 liradan 2,5 liraya, tam bilet 6 liradan 5 liraya, öğretmenlerde ise 5,5 liradan 4,5 liraya düşürüldü.

Engelli ve 65 yaş yolcuların her binişi için belediye tarafından özel halk otobüslerine verilen 1,25 lira olan gelir desteği de 4 liraya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız indirim tarifesi Türkiye'deki metropol kentlere örnek gösteriliyor. Vatandaşlarımızın refahı için kamu kaynaklarını etkin şekilde kullanan belediyemiz her alanda üzerine düşen görevi yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

Sekmen, indirim nedeniyle birçok yerden kendisine telefon edildiğini anlatarak, "Hedefimiz vatandaşlarımıza her alanda gelişmiş, kalkınmış ve müreffeh bir kent inşa etmektir." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ
Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:54:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement