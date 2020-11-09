Son dakika haberi! Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'nın şehitleri Aziziye Destanı ile anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'nın şehitleri Aziziye Destanı ile anıldı

09.11.2020 12:43
Son dakika haberi! Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'nın şehitleri Aziziye Destanı ile anıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 143 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak anma etkinliği yapıldı.

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 143 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak anma etkinliği yapıldı.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince anma etkinliği organize edildi.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'nda düzenlenen etkinlik, camilerde sala okunması ve tarihi çağrının yapılmasıyla başladı.

Sınırlı sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Palandöken Belediyesince katılımcılara Türk bayrağı ve maske verildi, dezenfektan uygulandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tabyalarda devam eden etkinlikte, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti, karanfil bırakıp dua okudu.

Vali Memiş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet, gazilere uzun ömür diledi.

143 yıl önce yaşanan destansı mücadeleye dikkati çeken Memiş, Erzurumlu dadaşların vatan savunmasını sadece askere bırakmayarak çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle Aziziye Tabyaları'nda düşman ordusuna karşı görev yaptığını anımsattı.

"Terör örgütlerini susturana kadar mücadelemiz devam edecek"

Kazmayla kürekle vatan savunmasına koşan vatandaşların yanında, Nene Hatun'a da dikkati çeken Memiş, kundaktaki beşiğini bırakıp mücadeleye giden Nene Hatun'un, "Benim evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez." sözüne vurgu yaptı.

Memiş, Azizeye savunmasında 500 vatandaşın, kadınıyla sivilleriyle şehit olduğunu ve emperyalist güçlerin geriye püskürtüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Önemli günü hep birlikte anıyoruz. Pandemiden önce tıpkı o gün olduğu gibi sabah ezanından sonra yola çıkıyorduk. Vatandaşlarımızın fazla katılımını bu yıl pandemi nedeniyle sınırlandırdık. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla bugün aynı coşkuyla hep birlikte anacağız. Türk milletinin mücadelesi hala devam ediyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Barış Pınarı Harekatı'yla devam ediyor. Kahraman ordumuzun vatan savunması Zeytin Dalı Operasyonu'yla devam ediyor. Mavi vatanda devam ediyor. Kahraman askerimiz, polisimiz ve korucularımızın kahraman vatandaşlarımızla terörle mücadeledeki kararlılığı devam ediyor. Bütün paydaşlarımız ve milletimizle ülkemizdeki bütün terör örgütlerini susturana kadar mücadelemiz devam edecek."

"Yüzde 60'lık bir düşüş sağlamıştık"

Kentte Kovid-19 kapsamında 65 yaş üstü tedbirlere ilişkin soru üzerine Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yüzde 60'lık bir düşüş sağlamıştık ancak yeniden bir artış trendine girdik. Bu artış henüz bizim kontrol edemeyeceğimiz boyutta değil ama vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. 60 ve 65 yaş üstü kurallarını da bakanlığımızla istişare edip ondan sonra uygulamaya geçeceğiz."

Etkinliğe, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Aziziye, Erzurum, Osmanlı, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'nın şehitleri Aziziye Destanı ile anıldı - Son Dakika


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