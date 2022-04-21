Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

21.04.2022 15:48

Son dakika haberleri: Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.A. tabancayla iki kardeşi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Soner Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Serdar Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soner Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Serdar Y'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan olay yerinde görülen şüpheli bir araç da polis ekiplerince incelendi.

Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement