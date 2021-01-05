Son dakika haberi | Erzurum'da uzaktan eğitim gören köy çocuklarına 600 tablet dağıtılacak - Son Dakika

Son dakika haberi | Erzurum'da uzaktan eğitim gören köy çocuklarına 600 tablet dağıtılacak

05.01.2021 14:21
Son dakika haberi | Erzurum'da uzaktan eğitim gören köy çocuklarına 600 tablet dağıtılacak, System.String[]

Son dakika haberler: Erzurum'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören köy çocuklarına tablet desteği sunulmaya başlandı.

Erzurum'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören köy çocuklarına tablet desteği sunulmaya başlandı.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Okay Memiş ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtılacak tabletlerin protokolünü imzaladı.

Çocukların uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmaması için temin edilen 600 tablet, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine verildi.

Vali Memiş, programda yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerine değinerek, "En son uygulanan karantina ve tedbirden dolayı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz. Kısıtlamalar Erzurum'daki vaka sayılarını düşürdü." dedi.

Memiş, tedbirlerin elden bırakılmamasını ve herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi.

İnsanların rehavete kapılmadan tedbirlere uyması gerektiğini ifade eden Memiş, "İyi durumdayız, yatan hasta sayımızda, günlük vaka sayılarında, alınan tedbirlerin neticelerini olumlu yönde görüyoruz. İnşallah yakında uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitime başlarız." diye konuştu.

Poyraz da başlatılan kampanya kapsamında dağıtılan tabletlerin öğrencilere olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Erzurum, Türkiye, Tablet, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Erzurum'da uzaktan eğitim gören köy çocuklarına 600 tablet dağıtılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi
Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek         
14:41
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?         
12:49
Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil         
10:58
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 14:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Erzurum'da uzaktan eğitim gören köy çocuklarına 600 tablet dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei