Erzurum'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören köy çocuklarına tablet desteği sunulmaya başlandı.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Okay Memiş ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtılacak tabletlerin protokolünü imzaladı.

Çocukların uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmaması için temin edilen 600 tablet, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine verildi.

Vali Memiş, programda yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerine değinerek, "En son uygulanan karantina ve tedbirden dolayı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz. Kısıtlamalar Erzurum'daki vaka sayılarını düşürdü." dedi.

Memiş, tedbirlerin elden bırakılmamasını ve herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi.

İnsanların rehavete kapılmadan tedbirlere uyması gerektiğini ifade eden Memiş, "İyi durumdayız, yatan hasta sayımızda, günlük vaka sayılarında, alınan tedbirlerin neticelerini olumlu yönde görüyoruz. İnşallah yakında uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitime başlarız." diye konuştu.

Poyraz da başlatılan kampanya kapsamında dağıtılan tabletlerin öğrencilere olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.