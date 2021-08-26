Yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Emekli öğretmen Coşkun, dün Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesi'nde anahtarını içeride unuttuğu evine, üst komşusunun balkonunda beline ip bağlayarak girmeye çalışmış ve bu sırada ipin kopması sonucu 3. kattan zemine düşmüştü.

Cenaze törenine, Coşkun'un eski öğrencileri ile yakınları katıldı.

Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından Coşkun'un cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Emekli coğrafya öğretmeni Reşat Coşkun için Narmanlı Camisi'nde öğlen namazının ardından tören düzenlendi.

Erzurum 'da dün anahtarını içeride unuttuğu için evine komşusunun balkonundan girmeye çalışırken beline bağladığı ipin kopması sonucu 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

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