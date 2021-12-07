Kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Erzurum'da, bir kişinin altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Aralık'ta Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda O.Ö'ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz kişinin, iş yeri sahibini silahla yaraladığı anların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, saldırganın O.Ö'ye doğrulttuğu silahı ateşlemek isterken tabancanın tutukluk yaptığı, zanlının ikinci kez silahı doğrultarak ateş ettiği görülüyor.

Saldırganın silahı ilk doğrulttuğu anda iş yeri sahibinin bu kişinin üstüne doğru hamle yaptığı, silahını ikinci kez ateşleyen zanlının O.Ö'yü bacağından vurarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Kuyumcu çalışanı Erdem Diler'in saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu da kayıtlarda yer alıyor.