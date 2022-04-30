Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

30.04.2022 00:23
Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına sabah devam edilecek.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına sabah devam edilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan Kamil Bulut'un arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Ekipler, arama çalışmasına sabah erken saatlerde devam edecek.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, dün Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Kamil Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

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Otomobil, Yusufeli, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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