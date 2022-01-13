Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer: "Kentimizde tek bir terörist dahi kalmadı" - Son Dakika

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kentin oldukça güvenli olduğunu ve suçları oluşmadan önlemeyi hedeflediklerini belirterek, ilde tek bir teröristin dahi kalmadığını bildirdi.

Tuncer, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki toplantı salonunda, 2021 yılı değerlendirmesini yapmak amacıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzurum'da asayiş başta olmak üzere bütün birimleri ilgilendiren konularda üstün başarı elde eden meslektaşlarına teşekkür eden Tuncer, "Erzurum'da özelikle narkotik alanda önemli çalışmalarımız var. Dördüncü büyük bir ilde sadece iki tane öldürme olayının olması Erzurum'un ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Keşke o 2 kişi ölmeseydi ama kentin nüfus ve coğrafi yapısının büyüklüğüne bakınca bu öldürme oranının az olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız bu olayları sıfıra indirmek. Geçen yıla oranla ciddi bir azalış söz konusu, inşallah bu sene hiç cinayetimiz olmaz." dedi.

Erzurum'un suç potansiyeli az olan bir il olmasını memnuniyet verici bulduklarını anımsatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Kasten öldürme olayı 2020'de 12, 2021'de 2. Kasten yaralama olaylarında salgın sonrası kısıtlamaların kalkmasıyla kısmi bir artış var, bunun da dışarıdan gelen öğrenci veya nüfus artışına bakınca normal olduğunu söylemek mümkün. Asayiş ve önleyici hizmetlerde kent genelinde neler yapabilirizin üstünde çok duruyoruz. 2022 yılı içerisinde nisan ayı itibariyle hava şartları müsait olursa Yunus timlerimiz tekrar göreve başlayacak. Motorlarımız geldi, 6 motorumuz garajda. Yunus kıyafetlerimizle sahada olacağız. Amacımız, suç olmadan önce suçluyu yakalamak ve suçu olmadan önlemek. Her 10 olaydan 9'unu çözüyoruz ama o 10 olayın olmaması asıl hedefimiz."

Tuncer, okul önlerinde sabit personel uygulaması ve huzur uygulamalarının devam ettiğini anlatarak, bunun başarılı yöntem olduğunu aktardı.

"Mal kaybı olmadan olayı çözmek vatandaşın memnuniyeti artıyor"

Erzurum'da büyük hırsızlık olaylarının olmadığını ifade eden Tuncer, "Kentte genellikle küçük çaplı hırsızlıklar oluyor. Kablo veya kapı önünden kazma, kürek çalma gibi hırsızlıklar oluyor. Fakat son olarak meydana gelen tek bir büyük hırsızlık olayını ise ekiplerimizin başarasıyla çözdük. Bir evden yüklü miktarda çalınan ziynet eşyası vardı, ekiplerimiz olayı çözdü. Bu tür olayları kısa sürede neticelendirmek önemli. Çünkü mal kaybı olmadan olayı çözmek vatandaşın memnuniyeti artıyor." diye konuştu.

Tuncer, kentte özellikle uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan başarılı operasyonların ülke genelinde taktir topladığını ifade etti.

Erzurum'da geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarlarına da değinen Tuncer, şöyle devam etti:

"2021 yılında 167 kilo 312 gram metamfetamin, 81 kilo 308 gram eroin, 5 kilogram Afyon sakızı, 2 kilo 435 gram bonzai, 49 bin 368 uyuşturucu hap, 34 kilo 391 gram esrar maddesi ele geçirdik. 2021'de yakalanan metamfetamin Erzurum genelinde kullanılan ve kullanılacak ürün değil. Bu, istihbaratın ve narkotiğin ortak çalışmasıyla ilimizden geçerken yakalanan uyuşturucudur, ekiplerimizin başarısıdır. Bu konuda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Erzurum'da çeteler çökertildi, tek bir terörist kalmadı

Tuncer, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, kentte tefecilik adı altında veya çökme tabiriyle bazı iş yerlerini ele geçirmeyi amaçlayan çetelerin çökertildiğini anlattı.

Kentte Terörle Mücadele Şubesi ekipleri başta olmak üzere güvenlik güçlerinin terörle mücadeleyi de sürdürdüğünü anlatan Tuncer, "Erzurum özelinde tek bir teröristin dahi kalmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.